Россия
 
Последние новости
Собянин оценил темпы вакцинации от коронавируса в Москве
Развеян миф о бесплатных квартирах в СССР
Увеличилось число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Подмосковье 
В России за сутки умерли 612 пациентов с коронавирусом
Умер посол России в Замбии
Звезда «Универа» рассказала о домогательствах режиссера в 15 лет
Россиянки атаковали Instagram расставшегося с возлюбленной Бена Аффлека
Наряд поющей гимн на инаугурации Байдена Леди Гаги привлек внимание зрителей
ФСБ предотвратила массовый расстрел в подмосковной школе
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили 21 887 новых случаев заражения коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

В России за день выявлено 21 887 новых фактов заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 3 655 839, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (3458), Петербурге (3112) и Подмосковье (1092). Меньше всего — в Ненецком (3) и Чукотском (2) автономных округах.

За 24 часа в стране умерли 612 пациентов с коронавирусом. Это новый антирекорд в 2021 году. Всего за время эпидемии скончались 67 832 зараженных.

Суммарно в России от COVID-19 вылечились 3 054 218 человек, в том числе 26 902 за последние сутки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собянин отменил часть ограничений в Москве в связи со снижением заболеваемости
Петербург второй раз подряд обогнал Москву по новым случаям COVID-19 за сутки
В России зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19