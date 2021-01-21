В России выявили 21 887 новых случаев заражения коронавирусом

В России за день выявлено 21 887 новых фактов заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 3 655 839, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (3458), Петербурге (3112) и Подмосковье (1092). Меньше всего — в Ненецком (3) и Чукотском (2) автономных округах.

За 24 часа в стране умерли 612 пациентов с коронавирусом. Это новый антирекорд в 2021 году. Всего за время эпидемии скончались 67 832 зараженных.

Суммарно в России от COVID-19 вылечились 3 054 218 человек, в том числе 26 902 за последние сутки.