Оценены последствия политического кризиса в США для России и мира

Российские эксперты оценили последствия политического кризиса в США во время круглого стола «Политический кризис в США: уроки для мира и России» на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». Об этом сообщается на сайте Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Также политологи обсудили итоги выборов президента Соединенных Штатов.

Директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев отметил беспрецедентно большой масштаб нарушений и фальсификаций, которыми сопровождалась американская предвыборная кампания. По его словам, это усилило социально-политический раскол. «Развернувшийся политический кризис с завершением выборов и уходом Дональда Трампа не завершится. Напротив, он будет только усугубляться, и дальнейшее развитие кризисных явлений не случайно. Они порождены самой политической системой США, и идеологией либеральной демократии», — сказал Григорьев.

Политолог Борис Межуев заявил в ходе обсуждения, что развернувшийся кризис является «кризисом доверия американского избирателя к политическим элитам». Об этом свидетельствует, в том числе, широкая распространенность конспирологических теорий заговора, считает эксперт. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в свою очередь отметил, что одной из тревожных тенденций последних месяцев стало превращение социальных сетей и компаний — технологических платформ в инструменты политического давления и ограничения базовых гражданских прав, в том числе свободы слова. Он назвал беспрецедентным историческим событием блокирование администрацией Twitter аккаунта на тот момент действующего президента США Дональда Трампа.

Администрация нового президента США Джо Байдена попытается продолжить тактику использования крупных компаний интернет-сектора в качестве «инструментов продвижения демократии» в различных странах мира, считает президент фонда «Свершение» Никита Куркин. Он предположил, что, помимо Facebook и Twitter, такими инструментами могут стать также Apple, Google и Amazon. Профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев подчеркнул, что сложившаяся в США ситуация обусловлена «многолетними тенденциями деградации как политических институтов, так и ряда секторов американской экономики».

Итоги дискуссии подвел руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он отметил, что пандемия коронавируса стала одним из главных факторов, обусловивших победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Кузнецов заявил, что сложно спрогнозировать, какой будет ситуация в Европе после эпидемии, поскольку сейчас там предпринимаются «совершенно изуверские ограничительные меры».

«Именно по европейским государствам вся история с COVID-19 ударит наиболее тяжелым образом, в силу того, что под видом борьбы с инфекцией произошло фактическое навязывание новых поведенческих норм и образа жизни. Понятно, что как только актуальность проблемы ослабнет, накопившееся недовольство со стороны граждан прорвется в виде волны поддержки популистских партий. И именно США, как и после первой мировой войны, придется брать на себя роль коллективного Запада для ослабшей и нестабильной Европы», — заключил Кузнецов.