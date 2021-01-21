Джигурда назвал запрет Киркорову на въезд в Литву частью политической игры

Актер театра и кино Никита Джигурда высказался о запрете властей Литвы на въезд певцу Филиппу Киркорову, он назвал это частью политической игры. Своим мнением он поделился с ФАН.

Джигурда отметил, что Литва осталась без отличного артиста, а Киркоров от этого ничего не потеряет. «Филипп Киркоров — красавчик, профессионал своего дела. Во всем русскоязычном мире не станут его меньше любить», — сообщил Джигурда.

Он добавил, что к Литве могут присоединиться Эстония и Латвия. Артист объяснил, что принятый запрет — часть глобальной политической игры: «Его приняла не Литва, а те, кто сказали ей так поступить. Это теневые игроки и те, кто запустил по всему миру "барановирус" для того, чтобы разорить малый и средний бизнес, посеять хаос и потом скупить все за гроши».

Актер также предположил, что всех артистов, посетивших Крым, будут так же «прессовать». Актер посчитал это глупостью и заявил, что искусство должно примирять людей. «Филипп Киркоров не вмешивается в политику и радует публику своим творчеством. Он вообще не при делах в этих разборках», — высказался Джигурда. Он подытожил призывом к жителям России держаться вместе и не допускать хаоса, который хотят вызвать со стороны.

Ранее власти Литвы запретили певцу Филиппу Киркорову въезд в страну на пять лет. Данное решение было аргументировано посещением поп-звездой территории Крымского полуострова.