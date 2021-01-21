Вильфанд рассказал о последствиях исчезновения вечной мерзлоты

Вечная мерзлота может навсегда исчезнуть из-за глобального потепления, властям и народу придется подстраиваться под новые условия. О последствиях этого явления рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, дома придется строить по-новому: не на принципе природного «фундамента», а рыть котлованы и адаптировать строительство под потепление.

Ученый отметил важность принятия всех возможных мер для снижения концентрации парниковых газов. Если не бороться с глобальным потеплением, то к концу нынешнего века ситуация может стать в высшей степени сложной, заключил Вильфанд.

Ранее в четверг в Росгидромете сообщили, что жителей Центрального федерального округа ожидает потепление до плюсовых температур. Метеорологи предупредили, что днем 22 января будет наблюдаться стремительное повышение температуры от минус 4 до плюс 2 градусов.

Вечная мерзлота или криолитозона — верхняя часть земной коры, отличающаяся отрицательной температурой почв и горных пород, которые обычно покрыты льдом. Территория общей площадью около 35 миллионов квадратных километров характеризуется отсутствием периодического протаивания.