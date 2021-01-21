Россия направила в Германию очередной запрос по ситуации с Навальным

Генеральная прокуратура России направила в Германию очередной запрос по инциденту с Алексеем Навальным. Сообщение пресс-службы ведомства публикует ТАСС.

В обращении Москва призвала исполнить ранее направлявшиеся ходатайства.

Как пояснили в ведомстве, переданные протоколы допросов Навального и его жены оказались несодержательны. Генпрокуратура России расценила это как полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на большой пресс-конференции раскрыл детали ответа властей Германии на запросы Москвы по ситуации вокруг инцидента с Навальным. По его словам, «сказано только, что ниже приводятся сведения, полученные от самого Навального и от его жены Юлии». При этом, подчеркнул министр, ни о каких-либо биоматериалах и бутылках речи не идет. Кроме того, Россия до сих пор не получила результаты анализов и токсикологического заключения Навального. «Ничего этого нет», — добавил он.

Алексея Навального перевезли в Берлин 22 августа 2020-го. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд на выездном заседании в подмосковных Химках арестовал его на 30 суток.