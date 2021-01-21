В российскую больницу поставили почти 100 просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

В больницу города Владимира поставили почти 100 просроченных на 15 лет аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре РФ.



97 аппаратов ИВЛ «ФАЗА-5НР» поступили в городскую больницу № 6 в апреле прошлого года. Сопроводительные документы и действующие регистрационные удостоверения на указанные аппараты отсутствовали. Срок их хранения на момент приобретения истек более 15 лет назад.

Кроме того, как сообщили в территориальном отделе Росздравнадзора, для работы данного оборудования требуется анестетик «фторотан», который не используется в РФ уже более 15 лет.

По версии следствия, сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий по предварительному сговору осуществили руководители компаний «НПФ Костромская Медтехника» и «НПФ Костромская Медтехника-Сервис». Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Владимира.

22 апреля в департаменте здравоохранения администрации Владимирской области сообщили, что в больницу № 6 в качестве подарка аппараты ИВЛ передал депутат Госдумы Григорий Аникеев, однако оборудование не было принято на баланс больницы из-за непригодности. В заметке ТАСС от 22 апреля сообщается, что речь идет о 50 аппаратах ИВЛ «Фаза-5НР».

14 апреля Аникеев сообщил, что новых аппаратов ИВЛ на заводах-производителях для приобретения не оказалось, но аппараты ИВЛ были найдены в Научно-производственной фирме «Медтехника-Сервис».

«Данные аппараты произведены в 1999 году, они новые, никогда не были в эксплуатации, все это время они находились на консервации. Подчеркну, что данные аппараты предназначены для использования только в случае чрезвычайной ситуации и могут спасти жизни тысяч людей», — цитирует ТАСС обращение парламентария.