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Раздающий шоколадки чернокожим детям россиянин вызвал негодование в сети

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Российский турист, который раздал детям на Занзибаре в Танзании шоколад, вызвал негодование у пользователей сети. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в закрытом Facebook-сообществе «Трэвел Президиум».

На размещенных в сети кадрах видно, как путешественник дает конфеты окружившим его чернокожим детям в оранжевых жилетках, а затем сидит вместе с ними в школьном классе, хлопает в ладоши и поет песни.

«Наши туристы на Занзибаре раздали четыре килограмма "Аленки", а потом поехали в школу и вернулись с невероятными эмоциями», — заметил руководитель компании «Путеводная звезда» Руслан Исрафилов, поделившийся роликом своих клиентов в сети.

Подписчики группы неоднозначно отреагировали на ситуацию и поделились своим негодованием в комментариях. «Почувствовал себя благодетелем? Какое-то голое быдло удовлетворяет свои низменные инстинкты», «Идея, может, и хорошая, но преподнесено отвратительно», «Это еще родители девочек не узнали, что полуголый мужик в школу приходил. От видео неприятный осадок», — писали одни.

«Помощь — это отлично, а вот сахар — наркотик, тем более, они не привыкли шоколад есть», «Как все белые развлекались, "обезьянок" покормили? Непонятно зачем снимали, для чего ездили. Это не помощь. Собственное эго потешили», «Я тоже была на Занзибаре недавно и угощала детей конфетами. Но мне в голову не пришло сделать из этого шоу "а ну-ка, нищая обезьянка, дотянись за шоколадкой". Верю, что у ребят на видео был добрый посыл, но получилось не очень красиво», — заметили другие.

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