В Якутии зафиксировали аномальные 58 градусов мороза

На метеорологической станции в Якутии зафиксировали 58 градусов мороза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такой показатель обнаружен на метеостанции Хабардино, которая находится в верховье реки Вилюй на западе Якутии. Также в 38 пунктах наблюдения зафиксировали морозы ниже 45 градусов.

По словам кандидата географических наук, ведущего научного сотрудника Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Никиты Тананаева, январь считается самым холодным месяцем в Якутии, поскольку «безоблачное небо способствует потере тепла земной поверхностью и сохранению крайне низкой температуры воздуха».

Сильные морозы помешали планам охотников в арктических и северных районах Якутии. Председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики парламента Якутии Елена Голомарева отметила, что «из-за низких температур с середины ноября до середины февраля охота не ведется». Это мешает жизнедеятельности населения в труднодоступных арктических территориях Якутии, для которых охота является основным промыслом.

Во время аномальных морозов в Якутии также вырос спрос на гели и кремы для защиты от обморожения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что большую часть России ожидают аномальные холода. Холоднее всего, по словам специалиста, будет в Якутии, Хабаровском крае и на Чукотке. Там ожидается до минус 56, минус 50 и минус 51 градуса соответственно.