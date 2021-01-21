Почти половина российских компаний оставит сотрудников на удаленке

Почти половина (44 процента) крупных компаний в России планируют оставить часть работников на удаленке и после окончания пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании «‎Инфосистемы Джет».

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Еще 41 процент компаний разрешат гибкий график посещения офиса. Около 7 процентов хотят полностью перевести персонал на удаленный формат. Одновременно с этим компании планируют усилить контроль за действиями сотрудников на удаленке. Около 24 процентов предприятий намерены инвестировать во внедрение средств контроля.

При этом в мае прошлого года большинство предприятий (72 процента) планировали вернуть сотрудников в офис после снятия ограничений. Около 17 процентов опрошенных были готовы разрешить персоналу трудиться удаленно еще какое-то время.

В середине мая ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян без труда перестроилось на дистанционный режим работы, а удаленка понравилась каждому третьему. Всегда работать дистанционно хотел бы 41 процент респондентов, согласно исследованию сервиса SuperJob. При этом более трети (36 процентов) опрошенных считают, что дома им удается работать лучше, чем в офисе.