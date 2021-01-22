Обладатель «Оскара» забрал дом у бывшей жены после вооруженного захвата

Английский певец, обладатель «Оскара» за песню к мультфильму «Тарзан» Фил Коллинз (Phil Collins) забрал у бывшей жены Орианны Цевей (Orianne Cevey) особняк, который находится в американском городе Майами-Бич. Несколько месяцев назад Цевей поселилась там вместе с новым супругом и фактически совершила вооруженный захват участка. Об этом сообщает Daily Mail.

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Оказалось, что Коллинз на протяжении нескольких месяцев пытался добиться выселения супруги через суд. Цевей оценила такой поступок как возмездие за ее новый брак. Однако в итоге, согласно постановлению, она была вынуждена покинуть дом. Тогда журналисты заметили около участка грузовые машины, вывозившие вещи. В то же время Цевей, сославшись на устную договоренность с Коллинзом, подала встречный иск с требованием выплатить ей 20 миллионов долларов (более 1,4 миллиарда рублей).

По информации издания, Коллинз находится в Лондоне и не собирается возвращаться в Майами-Бич. Он принял решение продать участок и уже ведет переговоры с потенциальным покупателем. Как удалось выяснитьThe Sun, музыкант планирует выручить от сделки 29,3 миллиона фунтов стерлингов (около трех миллиардов рублей). На данный момент Коллинз занимается оформлением документов для продажи.

О судебном разбирательстве между супругами стало известно в октябре 2020 года. Тогда Коллинз обвинил Цевей в вооруженном захвате участка. Он рассказал, что бывшая жена наняла для патрулирования участка четырех охранников и заблокировала все камеры видеонаблюдения в доме и на территории. Музыкант также заявил, что объект полностью принадлежит ему, и обеспокоился сохранностью ценных предметов в доме.

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