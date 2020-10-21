Бывшая жена Фила Коллинза совершила вооруженный захват его дома

Британский певец Фил Коллинз через суд потребовал у своей бывшей жены Орианны Цевей покинуть его особняк в городе Майами. Музыкант в заявлении указал, что его бывшая супруга и ее нынешний муж совершили вооруженный захват дома, пишет Fox News в среду, 21 октября.

69-летний исполнитель рассказал, что его бывшая супруга объявила о расставании с ним в августе, после чего отправилась в Лас-Вегас и вышла замуж за некоего музыканта. После этого молодожены отправились в особняк Коллинза в Майами, стоимость которого оценивается в 33 миллиона долларов, и отказались его покидать. Пара наняла четырех вооруженных охранников, которые патрулируют территорию вокруг особняка, а также заблокировала все камеры видеонаблюдения в доме и возле него.

В исковом заявлении Коллинз подчеркнул, что именно он владеет особняком, а 46-летняя Цевей не имеет никакого права там находиться. Музыкант выразил беспокойство за сохранность ценных памятных предметов, оставшихся в его доме.

Коллинз и Цевей развелись в 2008 году, певец выплатил бывшей супруге более 46 миллионов долларов отступных. В 2016 году женщина объявила о том, что они возобновили отношения и намерены пожениться вновь.

Фил Коллинз — бывший барабанщик арт-рок-группы Genesis, в 1981 году начавший сольную карьеру и ставший одним из самых коммерчески успешных музыкантов в мире.