Определена главная причина осложнений от коронавируса

Исследователи определили, что тяжелое течение COVID-19 объясняется аутоиммунной реакцией, в ходе которой иммунные клетки атакуют сам организм. В отличие от сверхактивного воспалительного ответа, наблюдаемого при цитокиновом шторме, аутоантитела способствуют целенаправленному долгосрочному повреждению. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Аутоантитела были обнаружены еще в сентябре 2020 года группой ученых из Рокфеллеровского университета более чем у 10 процентов из почти тысячи человек с тяжелой формой COVID-19. Антитела главным образом атаковывали и блокировали действие молекул интерферона I типа, которые обеспечивают иммунный ответ. У людей в контрольной группе не было аутоантител.

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Исследователи считают, что некоторые люди могут быть генетически предрасположены к производству антител, при этом чаще это наблюдалось у мужчин, что может объяснять, почему мужчины более восприимчивы к коронавирусу, чем женщины.

В настоящее время ученые обследуют 40 тысяч человек на наличие аутоантител и их связи с тяжелой коронавирусной инфекцией. Согласно еще не опубликованным данным, высокая распространенность аутоантител, направленных против иммунной системы, чаще наблюдается у инфицированных людей, чем у неинфицированных. Были выявлены аутоантитела, которые атакуют В-клетки, а также те, которые атакуют интерферон. У ряда инфицированных имелись аутоантитела к белкам в кровеносных сосудах, сердце и головном мозге.

Другая группа исследователей обнаружила у умерших людей значительно более высокий средний уровень антител к аннексину А2, чем у людей с некритическим заболеванием. Таким образом, аутоиммунитет может быть настоящей причиной смертельно опасного разрушения органов, которое продолжается даже после того, как коронавирус исчез.