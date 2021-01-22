Россия пообещала ответить на высылку своего дипломата из Албании

Россия ответит на высылку своего дипломата из Албании. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко, его цитирует РИА Новости.

Он рассказал, что Москва сожалеет о решении выслать российского дипломата из Тираны. Грушко считает, что это провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений.

«Один из главных принципов в дипломатии — это взаимность, его никто не отменял. Этот недружественный шаг не останется без ответа», — подчеркнул дипломат.

21 января Албания объявила российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата из-за нарушения антикоронавирусных мер, он должен покинуть страну в течение 72 часов. Россиянин якобы продолжал нарушать принятые в стране меры вопреки обещаниям.

Ранее в январе сообщалось, что Россия вышлет двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве в связи с выдворением двух российских дипломатов из страны. В декабре прошлого года голландские власти, опираясь на данные службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD), признали двух работников российского посольства сотрудниками российской Службы внешней разведки под прикрытием. Их выслали из страны.