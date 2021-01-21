Албания объявила российского дипломата персоной нон грата

Албания объявила российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата из-за нарушения антикоронавирусных мер, он должен покинуть страну в течение 72 часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Албании.

Министерство иностранных дел Албании сообщило послу России в Тиране Михаилу Афанасьеву о продолжающихся нарушениях мер по борьбе с COVID-19 со стороны дипломата.

«К сожалению, вопреки обещаниям, дипломат продолжал нарушать принятые меры... С сожалением правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата с обязательством покинуть страну в течение 72 часов с момента официального уведомления», — уточняется в заявлении ведомства.

Ранее в январе сообщалось, что Россия вышлет двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве в связи с выдворением двух российских дипломатов из страны. В декабре прошлого года голландские власти, опираясь на данные службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD), признали двух работников российского посольства сотрудниками российской Службы внешней разведки под прикрытием. Их выслали из страны.