В российскую армию впервые поступил «Пенициллин»

Первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин», разработанных Научно-исследовательским институтом «Вектор», поступила в Вооруженные силы России. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор концерна «Вега» (входит в Росэлектронику госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев.

«В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», — рассказал Михеев.

Комплекс предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. «Пенициллин» фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, после чего выдает точные координаты местоположения орудия противника, которые затем наносятся на электронную карту.

Михеев отметил, что комплекс эффективно работает «в любое время суток при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия». Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.

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