Летчик назвал победителя боя Су-57 и F-35

Российский Су-57 победит американский F-35 Lightning II в случае воздушного боя один на один. Вероятный исход сражения двух истребителей пятого поколения ТАСС назвал заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев.

«Су-57 его запросто убьет, если встретятся один на один. F-35 не умеет маневрировать, у него нет этого. Но зато у него есть электронная мощь», — сказал специалист.

Заслуженный летчик-испытатель добавил, что является «противником всяких электронных дел», поскольку к сбоям в работе электроники могут привести даже вспышки на Солнце.

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Тем не менее Толбоев признал, что «сейчас уже не то время, когда воюешь один на один». «Сейчас идет радиоэлектронная борьба. Это уже не борцовский ковер, а комплексный подход к решению тактических вопросов», — отметил эксперт.

В ноябре 2018 года Толбоев заявил, что российский истребитель Су-57 и демонстратор МиГ 1.44 превосходят новейшие китайские истребители пятого поколения, поскольку «своего там ничего нет».

В мае того же года заслуженный летчик-испытатель заметил, что Су-57 не имеет мировых аналогов и о нем не могут судить «дилетанты из СМИ», поскольку его «ноу-хау являются тайной», о которых знают лишь «профессионалы, испытатели, военное руководство страны».