В США заявили о выходе на плато по коронавирусу

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил о выходе страны на плато по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если смотреть в последнее время среднее количество зараженных за неделю — помните, у нас было между 300-400 тысяч, 200-300 тысяч, — сейчас похоже на то, что ситуация выходит на плато», — отметил Фаучи в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Инфекционист также добавил, что более, чем в 20 штатах был обнаружен британский штамм коронавируса.

Ранее президент США Джо Байден предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, число смертельных случаев достигнет 500 тысяч уже в феврале. Байден добавил, что понадобятся месяцы, чтобы ситуация улучшилась. При этом политик выразил уверенность в том, что США одержат победу над пандемией.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, США остаются страной с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом в мире: 24 538 028. С начала пандемии в стране скончались 408 011 человек.