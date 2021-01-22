Обнажающий грудь топ популярного бренда озадачил покупателей

Чересчур откровенный дизайн вещи популярного бренда Pretty Little Thing озадачил покупателей. Соответствующая дискуссия развернулась в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о коротком топе молочного цвета, частично обнажающем грудь. Вещь напоминает коротко обрезанную рубашку, ее стоимость с учетом скидки составляет примерно шесть фунтов стерлингов (600 рублей). На размещенном в сети фото модель позирует в описанном топе и черной мини-юбке.

Публикация набрала больше 38 тысяч лайков. Пользователи раскритиковали дизайн вещи комментариях. «Это выглядит устрашающе, словно грудь вот-вот выскочит!», «Это выглядит нелепо», «Зачем...», «Это не рубашка, вовсе нет», — высказывались они.

В декабре 2020 года откровенный дизайн платья популярного бренда Fashion Nova вызвал споры в сети. На размещенном в Instagram-аккаунте марки снимке модель позирует в наряде красного цвета длины мини с глубоким декольте. Стоимость вещи составляет 27 фунтов стерлингов (2700 рублей).