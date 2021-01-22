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ВОЗ подтвердила способность COVID-19 оставаться на упаковках продуктов

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Фото: Luke MacGregor / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что коронавирус может оставаться на упаковках замороженных продуктов даже при длительной транспортировке. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на новый проект рекомендаций.

Так, последние исследования и сообщения подчеркивают, что COVID-19 может выживать долгое время в условиях заморозки и холодного хранения. Кроме того, передача вируса может проходить от упаковки к человеку.

В рекомендации подчеркивается, что риск для потребителей оценивается как минимальный, однако в редких случаях продукты питания могут быть заражены в ходе их производства.

The Wall Street Journal подчеркивает, что после получения чернового варианта документа представители организации уведомили издание, что версию рекомендаций отправили случайно и ей необходима доработка.

15 января коронавирус обнаружили в партии мороженого на северо-востоке Китая в городе Тяньзинь. Власти изъяли продукцию после того, как инфекцию нашли в 4836 ящиках мороженого. При этом около тысячи коробок отправили в магазины, а 65 из них уже продали. Сырье для производства рожков и упаковок с пломбиром поступило в Китай из-за рубежа. Так, сухое молоко закупили в Новой Зеландии, а порошок сыворотки прибыл из Украины.

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