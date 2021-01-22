Сделавшие прививку жители Подмосковья получат QR-коды

Жители Подмосковья, сделавшие прививку от коронавируса и получившие оба компонента вакцины, получат электронные сертификаты в виде QR-кодов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

По словам Воробьева, сертификат «может пригодиться, чтобы не попасть под разные ограничения». Он предположил, что похожая модель начнет действовать в европейской системе, тогда при путешествиях и поездках гражданам не придется возить с собой много документов.

Губернатор отметил, что если гражданин забудет, что пришло время делать вторую прививку, ему придет СМС-сообщение. «Мы позволим себе напомнить, потому что вторая прививка пролонгирует действие, она обязательна», — заявил Воробьев.

Вакцинация групп риска в России началась 5 декабря, препарат получали в том числе медики, учителя, социальные работники. 18 декабря в стране началась массовая добровольная вакцинация, ее в основном проводят препаратом «Спутник V»