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Сделавшие прививку жители Подмосковья получат QR-коды

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Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Жители Подмосковья, сделавшие прививку от коронавируса и получившие оба компонента вакцины, получат электронные сертификаты в виде QR-кодов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

По словам Воробьева, сертификат «может пригодиться, чтобы не попасть под разные ограничения». Он предположил, что похожая модель начнет действовать в европейской системе, тогда при путешествиях и поездках гражданам не придется возить с собой много документов.

Губернатор отметил, что если гражданин забудет, что пришло время делать вторую прививку, ему придет СМС-сообщение. «Мы позволим себе напомнить, потому что вторая прививка пролонгирует действие, она обязательна», — заявил Воробьев.

Вакцинация групп риска в России началась 5 декабря, препарат получали в том числе медики, учителя, социальные работники. 18 декабря в стране началась массовая добровольная вакцинация, ее в основном проводят препаратом «Спутник V»

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