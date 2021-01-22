Умер постановщик трюков для фильмов о Джеймсе Бонде и франшизы «Жандармы»

Умер французский каскадер Реми Жюльен, постановщик трюков для серии фильмов о Джеймсе Бонде и франшизы «Жандармы». Он скончался на 91-м году жизни от последствий коронавируса, передает телеканал BFM.

Сообщается, что каскадер был ранее госпитализирован в реанимацию клиники города Монтражи. Туда его направили после заражения коронавирусной инфекцией.

Жюльен занимался мотоспортом с 12 лет. В 1957 году он стал чемпионом Франции по мотокроссу. Его успехи заметили кинематографисты, и с 1960-х годов Жюльен начал активно принимать участие в постановках трюков с различными транспортными средствами.

В качестве каскадера он дебютировал в ленте «Фантомас» 1964 года. Впоследствии он заменял на киноплощадке таких французских актеров, как Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Луи де Фюнес. Жюльен ставил зрелищные сцены во многих частях франшизы о жандарме из Сен-Тропе, снятых Жаном Жиро. Он работал над такими картинами, как «Ограбление по-итальянски», «Жизнь взаймы», «Профессионал», «Укол зонтиком», а также над первыми двумя частями серии фильмов «Такси».

За свою карьеру он поставил более 1400 трюков примерно для 400 кинокартин, рекламных роликов и шоу. Каскадера признавали как на родине, так и за рубежом. Являлся постановщиком автотрюков для шести фильмов бондинаны.