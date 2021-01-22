Собянин предостерег москвичей от участия в незаконных акциях

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал недопустимым проведение незаконных акций 23 января и вовлечение в них несовершеннолетних. Соответствующую позицию градоначальник высказал в эфире телеканала «Россия 1», пишет ТАСС.

Собянин подчеркнул, что правоохранительные органы обеспечат соблюдение закона в этот день в Москве, отдельно отметив важность соблюдения ограничений, которые введены в городе.

«Я обращаюсь и к организаторам, и к тем , кто планирует участие в незаконном митинге: воздержитесь от участия в нем», — предостерег мэр.

Ранее полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. «Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — говорится в сообщении.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.