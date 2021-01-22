На российском нефтяном предприятии произошел взрыв

На нефтяном предприятии в Татарстане произошел взрыв, есть погибшие. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Авария случилась в селе Большое Нуркеево.

По данным ТАСС, разрушение резервуара произошло при проведении испытания воздухом установки предварительного сброса воды на открытой площадке. В результате аварии два человека погибли, один пострадал, сообщил источник агентства в экстренных службах. В Минздраве республики сказали, что пострадавший при взрыве госпитализирован в тяжёлом состоянии.

МВД подтвердило факт взрыв на малом нефтяном предприятии в Сармановском районе Татарстана, сообщает радиостанция «Говорит Москва».