Россия
 
Последние новости
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Белорус облил себя бензином в центре Минска
Раскрыта тайна летевшего за самолетом человека с ракетным ранцем
Женившийся на россиянке итальянец поедет на велосипеде по России в минус 40
Авторитетный бизнесмен Быков попросил присяжных по делам об убийствах в 90-е
Неопрятный внешний вид Ирины Шейк привлек внимание фотографов
Вакцину Pfizer поставят бедным
Россиян предупредили о новом риске при покупке квартир
Определена главная причина осложнений от коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

На российском нефтяном предприятии произошел взрыв

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: прокуратура РТ

На нефтяном предприятии в Татарстане произошел взрыв, есть погибшие. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Авария случилась в селе Большое Нуркеево.

По данным ТАСС, разрушение резервуара произошло при проведении испытания воздухом установки предварительного сброса воды на открытой площадке. В результате аварии два человека погибли, один пострадал, сообщил источник агентства в экстренных службах. В Минздраве республики сказали, что пострадавший при взрыве госпитализирован в тяжёлом состоянии.

МВД подтвердило факт взрыв на малом нефтяном предприятии в Сармановском районе Татарстана, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить