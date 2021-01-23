Ученый выдвинул теорию об эволюции всего живого в крабов

Пользователи сети активно обсуждают выдвинутую британским ученым теорию, согласно которой все живое эволюционирует в крабоподобные формы. Об этом пишет Daily Star.

Такое предположение восходит к статье исследователя Ланселота Боррадайла, в которой он использует слово «карцинизация» для описания попыток природы создать краба. По мнению ученого, крабы обладают очень удачной формой тела. Чтобы достигнуть ее, природа предприняла пять попыток.

«Должно быть какое-то эволюционное преимущество в том, чтобы быть такой крабоподобной формой», — отметил Хизер Брэкен-Гриссом, эксперт по морским беспозвоночным и адъюнкт-профессор Флоридского международного университета.

Ранее ученые Саутгемптонского университета в Великобритании выяснили, что Земля оказалась пригодной для жизни благодаря случайному совпадению. Выяснилось, что обитаемые планеты встречаются гораздо реже, чем считалось ранее.