В космосе нашли источник жизни на Земле

Международная группа ученых выяснила, что важная для существования живых организмов аминокислота глицин, служащая источником других органических молекул, может синтезироваться в космосе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Исследователи показали, что глицин образуется на поверхности частиц льда в отсутствии солнечного излучения. Ранее предполагалось, что для этого процесса необходим ультрафиолет. Химики смоделировали условия в темных межзвездных туманностях, где пыль покрыта тонким слоем замерзшей воды. Частицы бомбардируются атомами, в результате чего возникают фрагменты молекул-предшественников, которые затем начинают вступать в химические реакции.

Ранее астрономы нашли на кометах молекулы метиламина, который является предшественником глицина. Сам глицин, как подтвердили ученые с помощью экспериментов, образуется только в присутствии воды.

Химики экстраполировали результаты лабораторных исследований на межзвездную среду и миллионы лет химической эволюции в космосе и выяснили, что должно формироваться значительное количество глицина. Аминокислота, таким образом, содержится в ледяных телах, из которых затем могут возникать планетезимали — «зародыши» планет. Сам глицин, в свою очередь, может играть роль предшественника других органических молекул, необходимых для появления живых организмов на Земле.