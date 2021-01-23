На Украине заявили о задержании «агента ФСБ» по прозвищу Джигурда

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда. Об этом в субботу, 23 января, сообщается на официальном сайте украинской спецслужбы.

Как заявили в СБУ, задержанный входит в агентурную сеть ФСБ, а также Министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По данным украинских оперативников, в январе 2021 года агент якобы получил от своих кураторов денежное вознаграждение за организацию на Украине протестных мероприятий с целью дестабилизации ситуации в стране. В частности, утверждается, что ему было поручено собирать информацию о кризисных явлениях в социально-экономической сфере и спровоцировать так называемый «тарифный майдан».

«По замыслу российских спецслужб, это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированным Крымом регионе, а впоследствии — распространиться и по всей стране», — пояснили в СБУ.

Кроме того, как считают в службе, российский агент должен был организовать среди местного населения сбор подписей в пользу решения о восстановлении подачи воды в Крым. Также он должен был способствовать росту «сепаратистских настроений» среди украинских граждан.

По данным СБУ, задержанный был завербован представителем МГБ ЛНР в мае 2020 года, когда находился в Луганске. Тогда же он получил прозвище Джигурда.

В настоящее время по данному факту ведется расследование по статье 110 Уголовного Кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).