Сын Трампа завел Telegram-канал

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший объяснил, почему завел мессенджер Telegram. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

«Привет, это Дон-младший. Я очень рад быть здесь, в Telegram… Мне нужно место, где я могу общаться с друзьями», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что мессенджер обеспечивает равные возможности как для консерваторов, так и для либералов, и не участвует в «чистке консерваторов» как в традиционных соцсетях.

Трамп-младший подчеркнул, что ему не нужна платформа, где у него будет преимущество, не нужен и «замкнутый мирок консерваторов». «Мне нужно место, где мои идеи и их плохие идеи соревнуются друг с другом. Я думаю, теперь такое место у нас есть», — пояснил он.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в начале января команда модераторов его мессенджера заблокировала сотни призывов к насилию во время беспорядков в США. Он подчеркнул, что последние две недели мир «с беспокойством следит» за событиями в Соединенных Штатах. По его словам, Telegram приветствует мирные протесты и дебаты, однако условия обслуживания сервиса «прямо запрещают распространение публичных призывов к насилию».