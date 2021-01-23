В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) изменил рекомендации относительно вакцинации, разрешив пациентам смешивать различные вакцины от коронавируса. Об этом сообщает New York Times.

Согласно новым рекомендациям, пациенты смогут поменять один одобренный в США препарат от COVID-19 на другой между двумя дозами в «исключительных ситуациях». При этом в ведомстве отметили, что вопрос безопасности и эффективности смешивания вакцин не изучены.

Кроме того, центр допускает увеличение интервала между дозами вакцины до шести недель в случае, если невозможно ввести вторую дозу раньше.

Как пояснила представитель CDC Кристен Нордланд, намерение не в том, чтобы предлагать людям что-то иное, а в том, чтобы предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах. При этом издание подчеркивает, что ранее центр строго придерживался рекомендаций своего консультативного комитета, в которых отдельно указывалось, что вакцины нельзя смешивать.

Ранее сообщалось, что работник медицинского центра в США специально испортил более пяти сотен доз вакцины от коронавируса Moderna. Он достал из холодильника 57 упаковок с вакциной и оставил их в заведомо неподходящих условиях. Медикамент пришлось выбросить.

США лидируют в мире по количеству зараженных коронавирусом и числу летальных исходов. Согласно последним данным, в стране коронавирусом заразились более 24,8 миллиона человек, скончались более 413 тысяч инфицированных.