Голикова рекомендовала не прививаться переболевшим COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала не прививаться россиянам, которые переболели COVID-19. Об этом она заявила в эфире программы «Вести в субботу». Ее цитирует ТАСС.

«Я с уверенностью говорю, что для граждан, которые переболели, пока стоит воздержаться, — сказала она. — И даже если уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточного иммунитета».

По ее словам, даже при низком уровне антител клеточный иммунитет, скорее всего, сохраняется и сможет защитить организм в случае встречи с вирусом.

Голикова отметила, что прививаться переболевшим не рекомендуется еще и потому, что случаи повторного заражения COVID-19 в мире пока носят единичный характер. Почему именно эти люди снова заражались, пока неизвестно.

«То ли легкое течение заболевания на первом этапе, когда была первая волна, то ли, может быть, тогда это было для нас неизвестным заболеванием, может быть, даже где-то ошибочная постановка диагноза или ложно-положительный тест на ковид», — допустила она.

Ранее Голикова выступила против введения ковид-паспортов, ограничивающих передвижение между странами, а выступила против того, чтобы наличие такого документа становилось в регионах России основанием для допуска людей на массовые мероприятия.