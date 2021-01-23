Китай разрешил береговой охране открывать огонь по иностранным судам

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) принял закон, позволяющий береговой охране страны открывать огонь по иностранным судам в случае необходимости. Об этом сообщает Reuters.

Согласно закону, береговой охране позволяется использовать «все необходимые средства» для остановки или предотвращения угроз со стороны иностранных судов. В тексте документа поясняется, что инициатива призвана защитить суверенитет, безопасность и морские права страны.

Кроме прочего, закон позволяет сотрудникам береговой охраны уничтожать сооружения других стран, построенные на рифах в спорных зонах, а также подниматься на борт и инспектировать иностранные суда в водах, на которые претендует КНР. Также береговая охрана получает право ограничивать заход судов на упомянутые территории.

Агентство отмечает, что пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чунин заявила, что закон соответствует международной практике.

1 ноября 2020 года американский политолог Кристофер Лейн предупредил, что США и Китай взяли курс на вооруженное противостояние. По его мнению, фактором, подталкивающим к войне, являются американо-китайские отношения, которые находятся в состоянии свободного падения. Экономические связи между странами оказались на грани разрыва из-за развязанной Дональдом Трампом торговой войны, а технологическая политика Вашингтона направлена ​​на то, чтобы вывести из бизнеса китайские фирмы, такие как Huawei.

Еще одним поводом для начала войны может стать Корейский полуостров — США и Китай могут оказаться по разные стороны конфликта. Кроме того, напряженность в регионе выросла из-за военных маневров обеих держав в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. Вашингтон также бросает вызов давно сложившимся представлениям Пекина о статусе Тайваня, приближаясь к признанию независимости острова от Китая и открыто признавая военное обязательство защищать Тайвань.