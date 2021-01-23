Названы города-лидеры по росту цен на жилье в России

Казань, Санкт-Петербург и Челябинск стали лидерами по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников на территории России в 2020 году. Об этом в субботу, 23 января, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев сообщил ТАСС.

По словам Зайцева, в Казани средняя стоимость квадратного метра в новостройках за 2020 год выросла на 21,6 процента — с 78 до 95 тысяч рублей. На втором месте с отставанием в 0,1 процента оказался Санкт-Петербург, где цены за год выросли с 91,7 до 111,4 тысячи рублей. Третье место с ростом почти в 21 процент (с 45,8 до 55,4 тысячи рублей) занял Челябинск.

Как отметил Зайцев, в пятерку российских городов с самым динамичным ростом цен на новостройки по итогам 2020 года вошли Краснодар, где средняя цена выросла на 20,2 процента (с 50,2 до 60,3 тысячи рублей за квадратный метр), а также Волгоград с ростом в 17,4 процента (с 46,5 до 55 тысяч рублей за квадратный метр).

Далее следуют Уфа (15,9 процента), Новосибирск (15,5 процента), Омск (15,1 процента), Нижний Новгород (12,2 процента), Пермь (11,4 процента), Екатеринбург (9 процентов), Москва (7,4 процента) и Красноярск (5,7 процентов). В среднем же по России, как отметили в компании «Этажи», средняя стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья за 2020 год выросла на 13,9 процента и достигла значения в 75,5 тысячи рублей за квадратный метр.

Ранее 22 января специалисты сервиса «Авито Недвижимость» сообщили, что средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России стабильно росла на протяжении 2020-го, достигнув к концу года 58 тысяч рублей. За 12 месяцев «квадрат» в среднем подорожал на четыре тысячи рублей.

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