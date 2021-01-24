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В итальянском регионе ввели карантин из-за ошибки властей

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Фото: Татьяна Волобуева / РИА Новости

Жители итальянского региона Ломбардия целую неделю жили в условиях карантина, введенного из-за ошибки властей. Об этом пишет Le Nouvel Observateur.

В условиях ситуации с пандемией COVID-19 регионы страны разделили на три типа в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, специалисты выделили красные, оранжевые и зеленые зоны. Итальянцы, оказавшиеся в красной зоне, обязаны сидеть дома и могут посещать только больницу или работу, в то время как жители оранжевых зон вольны перемещаться без разрешения по своему городу.

В Министерстве здравоохранения объявили, что оказавшаяся неделю назад в красной зоне Ломбардия будет переведена в оранжевую зону после проведенной проверки статистических данных по коронавирусу. В ведомстве отметили, что обратили внимание на зафиксированное в регионе количество пациентов с коронавирусом, предоставленное властями региона задним числом 20 января. При проверке этот показатель подтвердился.

Инцидент породил скандал между правительством и регионом — стороны выясняют, кто виновен в сложившейся ситуации.

Отмечается, что карантин готовятся отменить и в Сардинии.

Ранее 24 января сообщалось, что Франция приготовилась ввести третий по счету карантин. По данным местного издания, решение о введении локдауна будет принято в самое ближайшее время.

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