В Москве заявили об отсутствии в больницах участников несанкционированных акций

В московских больницах отсутствуют пострадавшие в ходе несанкционированных акций, состоявшихся в субботу, 23 января. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

В заявлении уточнили, что 23 января в приемные отделения городских больниц доставили 29 человек, всем им была оказана необходимая медицинская помощь. «Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет», — добавили в пресс-службе.

Вместе с тем москвичам напомнили, что ранее глава столичного Роспотребнадзора предупреждала, что массовые акции могут привести к дестабилизации ситуации с COVID-19.

Накануне стало известно, что на несанкционированной акции в Москве присутствовало по меньшей мере 19 зараженных коронавирусом. Отмечалось, что в отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.