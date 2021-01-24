Самолет с футболистами бразильского клуба разбился при взлете

Самолет с футболистами бразильского клуба «Пальмас» разбился при взлете. Об этом сообщает Globo.

По информации издания, самолет взлетел и разбился в конце взлетно-посадочной полосы Ассоциации авиации Токантинса. На борту находились четыре игрока — Лукас Пракседеш, Гильерме Ноэ, Ранул и Маркуш Молинари, президент клуба Лукас Мейра и пилот Вагнер, никто из них не выжил. Члены команды летели на матч с командой Вила-Нова в Гоянии.

«Пальмас» была основана в 1997 году. Команда выступает в четвертом по силе дивизионе Бразилии.

22 января 2019 года футболист Эмилиано Сала на частном самолете вылетел в Уэльс для перехода в валлийский клуб «Кардифф Сити», однако судно пропало с радаров. Самолет рухнул в воды пролива Ла-Манш, останки Салы обнаружили в начале февраля. Перед вылетом футболист отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно.