Блогер выложил фото после операции и прослыл в сети погибшим оппозиционером

Блогер выложил фото после операции на носовой перегородке и прослыл оппозиционером, погибшим в результате несанкционированной акции в центре Москвы. На массовые сообщения в TikTok о «смерти» мужчины обратил внимание Telegram-канал Mash.

Согласно данным канала, предполагаемым «погибшим» оказался Виталий Цаль, который более известен под именами Arthas или Папич среди любителей видеоигры Dota. Сообщается, что в июне 2020 года мужчина перенес операцию на носовой перегородке и поделился фото на своей странице во «ВКонтакте».

Фотография Цаля распространилась в социальных сетях с сообщениями о том, что он погиб в результате применения силы правоохранительными органами. В свою очередь, представитель стримера Максим Игнатьев рассказал Mash, что Цаль о своей «смерти» ничего не знает и комментировать это не будет. Он также предположил, что это дело рук недоброжелателей блогера.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.