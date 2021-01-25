В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности армии

В Белоруссии в понедельник, 25 января, началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности армии. Об этом сообщается на сайте министерства обороны.

«Действия войск пройдут практически на всех полигонах вооруженных сил и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях — преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах», — пояснили в военном ведомстве.

Пристальное внимание обещают уделить состоянию техники и вооружения.

«Завершить данную проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня», — отметили в белорусском Минобороны.

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