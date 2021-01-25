Власти Чечни осудили дагестанку за брак 14-летней дочери с убитым в спецоперации

Власти Чечни осудили жительницу Дагестана за брак 14-летней дочери «с террористом без соблюдения религиозных и правовых норм». Об этом сообщается в сюжете ЧГТРК «Грозный», ролик опубликован на YouTube.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов встретился в Грозном с общественниками из Дагестана и раскритиковал женщину, которая ранее обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой освободить дочь. По ее словам, девочку удерживали в полиции Грозного больше трех месяцев.

Даудов заявил, что задержанную уже отправили домой. Он также подчеркнул, что девочку рано выдали замуж, а ее муж был убит в спецоперации в Грозном в октябре 2020 года. «Как получается, что мать 13-летнюю (возраст девочки на момент заключения брака, сейчас ей 14 лет — прим. «Ленты.ру») дочку свою отправляет к незнакомому человеку, который, оказывается, еще и террористом был?» — сказал Даудов. По его словам, в произошедшем виновата не девочка, а родительница.

На встрече также присутствовала сама задержанная. Отвечая на вопрос спикера парламента Чечни о связи с матерью после замужества, она отметила, что в первый месяц общалась с ней почти каждый день, затем муж велел прекратить звонки.

Дагестанские общественники попросили пользователей соцсетей не распространять недостоверные сведения. По словам Шамиля Хадулаева, мать девочки отказалась принять участие во встрече, потому что «кто-то ее накрутил». Даудов в ответ добавил, что женщина общалась с «пресловутым Комитетом против пыток».

В октябре 2020 года сообщалось о ликвидации боевиков в столице Чечни. По словам Кадырова, они планировали устроить теракты на территории республики. Руководитель региона также заявил, что террористы прибыли в Чечню из-за рубежа — информация об этом появилась у правоохранительных органов заблаговременно, добавил Кадыров. Позже глава Чечни раскрыл личности боевиков — в числе ликвидированных Магомед Цураев 1996 года рождения, Магомед Магомедов 1992 года рождения, Рамзан Муртазалиев 1992 года рождения и Майрбек Имамурзаев 1988 года рождения. Все террористы — уроженцы Чечни.