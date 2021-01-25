Россиянам назвали условие для продажи еды «экономкласса»

В Минпромторге назвали условие для продажи так называемого картофеля экономкласса в России. В ведомстве пояснили, что сейчас понятие «еда экономкласса» нормативно не определено, решение о продаже такой продукции принимают сами бизнесмены. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

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На прошлой неделе Картофельный союз предложил продавать торговым сетям картофель размером 35-55 миллиметров, фасованный в сетки по 2,5-3 килограмма. В союзе считают, что такая картошка будет обходиться россиянам на 15-20 процентов дешевле. «В торговле присутствует широкий ассортимент товаров. Сбытовая стратегия формируется предпринимателями самостоятельно под влиянием потребительских предпочтений», — сказали в Минпромторге.

В Плодоовощном союзе ответили на публикации в СМИ о том, что вместе с картофелем в России могут начать торговать «кривыми» огурцами, которые тоже могут сделать продуктом экономкласса. В организации заявили, что не обсуждали с представителями торговых сетей поставки подобных огурцов.

Ранее сообщалось, что «прямые» огурцы в России могут стать премиальным товаром, за них придется доплачивать. В Плодоовощном союзе отметили, что в настоящее время на прилавки крупных магазинов поставляются огурцы только идеальной формы. Остальные овощи продаются на рынках или утилизируются.