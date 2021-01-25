Россиянина отправили на зону за публикацию в сети интимных фото бывшей жены

В Республике Татарстан россиянина отправили в колонию за публикацию интимных фотографий бывшей жены. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает «Татар-информ».

По данным издания, осужденный после ссоры с бывшей супругой решил отомстить ей и разместил в социальных сетях ее интимные фотографии. Возмущенная его поступком женщина обратилась в правоохранительные органы и в отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Мужчина признал свою вину и раскаялся, однако, поскольку у него уже была судимость, суд отправил его на полгода на зону — в колонию строгого режима.

17 июня 2020 года сообщалось, что на Сахалине возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни в отношении местной жительницы. 37-летняя женщина обнаружила в телефоне своего мужа переписку с 34-летней жительницей Николаевска-на-Амуре, в том числе и интимные фотографии собеседницы супруга.