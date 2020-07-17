Жена нашла в телефоне мужа интим-фото другой женщины и распространила их в сети

На Сахалине возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни в отношении местной жительницы. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, 37-летняя женщина обнаружила в телефоне своего мужа переписку с 34-летней жительницей Николаевска-на-Амуре, в том числе и интимные фотографии собеседницы супруга. Воспользовавшись аккаунтами своих подруг в мессенджерах, подозреваемая опубликовала в группе «Объявления города Николаевск-на-Амуре» информацию об оказании интимных услуг и прикрепила к сообщениям найденные в телефоне мужа фотографии.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, следователи собирают доказательства вины сахалинки.

Ранее 37-летний отец семейства рассказал, что 19-летняя подруга его дочери стала присылать ему интимные фото и оказывать знаки внимания, а он в ответ заблокировал ее. Мужчина обратился за советом к пользователям сети, поскольку не знает, как поступить, и чувствует себя виноватым за реакцию на действия девушки.