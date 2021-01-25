МИД Германии прокомментировал несогласованные акции в России

Берлин призывает к немедленному освобождению мирных участников несогласованных акций, прошедших в России 23 января. Так митинги прокомментировал министр иностранных дел Хайко Маас, его слова приводит Deutsche Welle.

Немецкий министр подчеркнул, что российская конституция наделяет каждого гражданина России правом на выражение собственного мнения и участие в демонстрациях. «Поэтому мы ожидаем, что мирные участники акций будут немедленно освобождены», — сказал он перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Сообщалось, что из отделов полиции в Москве отпустили всех несовершеннолетних.

По итогам акций московские следственные органы возбудили четыре уголовных дела за применение насилия в отношении представителя власти. В Следственном комитете сообщили, что 23 января участники несогласованного митинга вели себя агрессивно по отношению к двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции, нанесли им различные телесные повреждения, одному из силовиков в лицо распылили газовый баллончик.

Кроме того, источник ТАСС сообщал о возбуждении уголовного дела по факту разгрома автомобиля ФСБ на на Цветном бульваре. Протестующие атаковали Toyota Camry с правительственными номерами и синим проблесковым маячком.