Звезду «Форсажа» заметили во время отдыха на пуленепробиваемой вилле в Турции

Английский актер Джейсон Стэйтем, известный по серии фильмов «Форсаж», совместил работу с отдыхом — звезду заметили в одном из роскошных отелей Турции во время съемок боевика Гая Ричи «Пять глаз». Об этом пишет Hürriyet.

По информации издания, артист разместился на вилле Crown, одной из самых люксовых вилл Regnum Carya Hotel в Анталье.

Известно, что трехэтажный объект размещения располагает пятью спальнями, пятью гардеробными, террасой для барбекю, частным SPA-центром и баром у отдельного бассейна, а также панорамными пуленепробиваемыми окнами. Вдобавок постоялец виллы может воспользоваться услугами личного водителя и трансфера на вертолете.

Отмечается, что в августе 2019 года на той же вилле выступила с концертом американская певица Дженнифер Лопес, а в 2015-м там проходил саммит лидеров G-20.

17 августа российский певец Филипп Киркоров поделился снимками, на котором он запечатлен в вещах французского модного дома Louis Vuitton во время отпуска в Турции. На первом кадре музыканта сняли на фоне позолоченного льва, расположенного на территории роскошного отеля в курортном Бодруме, на втором — артист позирует в том же образе возле небольшого самолета.