Макгрегор поделился планами на будущее

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поделился планами на будущие поединки в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting.

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32-летний ирландец заявил, что не намерен останавливаться. «Моя задача — подняться и драться снова. Впереди много любопытных для меня боев. Третий бой с Дастином Порье, или Нэйтом Диасом. Для меня есть масса интересных противостояний», — признался Макгрегор.

24 января в обращении к фанатам он заявил, что хочет провести третий поединок против Порье. В 2014 году бойцы встречались в первый раз. Тогда Макгрегор нокаутировал соперника в первом раунде.

В главном бою UFC 257 Порье досрочно победил Макгрегора. Ирландец проиграл нокаутом впервые в карьере.