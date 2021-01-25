Модель показала фото в корсете и возволновала фанатов загаром в области бикини

Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенной фотографией и взволновала фанатов своим загаром в области бикини. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) позирует в шелковом корсетном топе кирпичного цвета, бретели которого оформлены стразами. Стоимость вещи на сайте марки составляет 45 фунтов стерлингов (4600 рублей). На манекенщице отсутствует нижнее белье, при этом на ее теле под животом видны линии от загара.

Публикация набрала 214 тысяч лайков и восхитила подписчиков знаменитости. «И как тебе удалось сделать этот образ таким горячим?», «Следи за солнцем и будь осторожна», «Мне нравится твое тело», «Эти линии от загара... Очень горячо», «Это просто искусство», — высказывались они в комментариях.

В декабре Паулин Танто снялась без белья в боди из полупрозрачной черной ткани. Комплект оформлен принтом в виде разноцветных точек и кружевной оборкой. Подписчики похвалили ее образ.