Модель популярного бренда снялась без белья в прозрачном боди

Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенной фотографией и восхитила фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) снялась в боди из прозрачной ткани черного цвета. Комплект оформлен принтом в виде разноцветных точек и кружевной оборкой. Манекенщица сфотографировалась без нижнего белья.

Публикация порадовала подписчиков Танто и они принялись писать ей комплименты в комментариях. «Сногсшибательна», «Ты невероятна», «Просто шикарна», «Паулин, я тебя обожаю», «Самая красивая женщина» — высказывались они.

Ранее в ноябре Паулин Танто попозировала полностью обнаженной и восхитила поклонников. Она снялась в душевой кабинке спиной к камере. Ее запечатлели голой с собранными в пучок волосами.

Ранее в декабре Паулин Танто попозировала в прозрачном костюме без белья. Ее запечатлели в костюме бренда Inamorata Woman, создательницей которого является манекенщица Эмили Ратаковски.