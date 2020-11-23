Модель популярного бренда снялась в прозрачном костюме без белья

Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенной фотографией и порадовала подписчиков. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) снялась в костюме бренда Inamorata Woman, создательницей которого является манекенщица Эмили Ратаковски. Комплект выполнен из прозрачной ткани бирюзового цвета с принтом в виде логотипа марки. Танто сфотографировалась без нижнего белья.

Новая фотография знаменитости взволновала фанатов, и они принялись писать ей комплименты в комментариях. «Сногсшибательна», «Какая же ты красивая», «Ты настоящее произведение искусства», «Выглядишь прекрасно», — высказывались они.

Ранее в ноябре Паулин Танто попозировала полностью обнаженной и восхитила поклонников. Она снялась в душевой кабинке спиной к камере. Ее запечатлели голой с собранными в пучок волосами.