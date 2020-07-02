Модель с неровным автозагаром в купальнике попала на обложку Vogue

На обложке португальской версии модного издания Vogue появилась откровенная фотография модели с неровно наложенным автозагаром. Серия снимков появилась в Instagram-аккаунте журнала.
На одном из опубликованных кадров манекенщица запечатлена дома на шезлонге в двухцветном бикини, на ее теле видны неровные линии и следы от загара.
На другой фотографии крупным планом продемонстрированы полуобнаженные ягодицы другой модели, которая попозировала в купальнике с ярким цветочным принтом. На третьем кадре изображено лицо девушки со следами от солнцезащитных очков.
«От солнца мы хотим двух вещей: витамина D и социальную дистанцию. Подготовьтесь к загару, наступил июль!» — гласит подпись под публикацией, набравшей более шести тысяч лайков.
Автором съемки выступила американский фотограф Джейми Нельсон (Jamie Nelson), которая снимала таких знаменитостей, как Кайли Дженнер, Гвен Стефани, Соланж Ноулз, а также сотрудничала с изданиями ELLE, Harper’s Bazaar и L’Officiel.
Ранее в июне французская версия журнала Vogue напечатала женские трусы во всю обложку и была обругана. На размещенном кадре крупным планом запечатлено загорелое тело американской модели Наташи Мэдсен (Natasja Madsen), которая снялась в голубом белье бренда Louis Vuitton. Подписчики раскритиковали издание за выбор снимка.