Модель с неровным автозагаром в купальнике попала на обложку Vogue

На обложке португальской версии модного издания Vogue появилась откровенная фотография модели с неровно наложенным автозагаром. Серия снимков появилась в Instagram-аккаунте журнала.

На одном из опубликованных кадров манекенщица запечатлена дома на шезлонге в двухцветном бикини, на ее теле видны неровные линии и следы от загара.

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На другой фотографии крупным планом продемонстрированы полуобнаженные ягодицы другой модели, которая попозировала в купальнике с ярким цветочным принтом. На третьем кадре изображено лицо девушки со следами от солнцезащитных очков.

«От солнца мы хотим двух вещей: витамина D и социальную дистанцию. Подготовьтесь к загару, наступил июль!» — гласит подпись под публикацией, набравшей более шести тысяч лайков.

Автором съемки выступила американский фотограф Джейми Нельсон (Jamie Nelson), которая снимала таких знаменитостей, как Кайли Дженнер, Гвен Стефани, Соланж Ноулз, а также сотрудничала с изданиями ELLE, Harper’s Bazaar и L’Officiel.

Ранее в июне французская версия журнала Vogue напечатала женские трусы во всю обложку и была обругана. На размещенном кадре крупным планом запечатлено загорелое тело американской модели Наташи Мэдсен (Natasja Madsen), которая снялась в голубом белье бренда Louis Vuitton. Подписчики раскритиковали издание за выбор снимка.

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