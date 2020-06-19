Журнал Vogue напечатал женские трусы во всю обложку и был обруган

Модное издание Vogue поместило на обложку фотографию женских трусов и вызвало критику читателей. Снимок появился в Instagram-аккаунте модного журнала.

На размещенном кадре крупным планом запечатлено загорелое тело американской модели Наташи Мэдсен (Natasja Madsen). Она попозировала в голубом белье бренда Louis Vuitton. «Дух свободы летнего сезона на одной из обложек июльского выпуска», — гласит подпись под публикацией, набравшей 20 тысяч лайков.

Материалы по теме Голый шик Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы

Автором снимка для французской версии журнала выступил южноафриканский фотограф Хенрик Пуриенн (Henrik Purienne).

Подписчики обругали издание за выбранную фотографию. «Тело белой женщины крупным планом — это и есть ваша идея "духа сезона"? Серьезно?», «Почему на обложке вместо чернокожей женщины поместили белую модель с искусственным загаром?», «Отписалась от журнала через три секунды после того, как увидела этот кадр», — комментировали они.

Ранее в июне на обложке итальянской версии журнала Vogue впервые появились детские рисунки. Известно, что выпуск полностью посвящен детям. «В нем восемь обложек, нарисованных юными авторами в возрасте от двух до десяти лет», — гласит подпись под серией постов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!