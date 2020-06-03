Простые рабочие попали на обложку журнала Vogue благодаря пандемии коронавируса

Работники профессий, чья деятельность не была прекращена даже на карантине, введенном из-за вспышки коронавируса, попали на первую страницу британской версии журнала Vogue. Фотографии трех разных обложек номера появились на странице издания в Instagram.

Фото опубликовано @edward_enninful

Продавщица супермаркета Аниса Омар (Anisa Omar), акушерка Рейчел Миллар (Rachel Millar) и машинистка поезда Наргуис Хорсфорд (Narguis Horsford) попозировали для модного фотографа Джейми Хоуксворта (Jamie Hawkesworth) и стали героинями материала редактора Vogue Оливии Маркс (Olivia Marks).

Фото опубликовано @edward_enninful

Отмечается, что в опубликованном интервью они рассказали о преимуществах и трудностях работы во время пандемии, с которыми им пришлось столкнуться.

В апреле пенсионерки попали на обложку мексиканской версии модного журнала Vogue. Пять пожилых женщин сфотографировали в платьях, плащах и куртках на фоне красной стены. Автором снимка, поверх которого напечатали фразу «уроки жизни», выступила фотохудожница Тани Франко Кляйн (Tania Franco Klein). Таким образом журналисты решили выразить благодарность простым «бабушкам, которые играют главную роль в образовании мексиканцев».

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