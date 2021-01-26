В России спрогнозировали срок снижения заболеваемости коронавирусом вдвое

Заболеваемость коронавирусом в России снизится вдвое к апрелю. Такой срок спрогнозировал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает РИА Новости.

«До середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое», — подчеркнул специалист. По его мнению, уже скоро ситуация с пандемией резко может стать лучше.

Тем не менее после этого возможен новый всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком. Все дело в том, что вакцинация проходит медленнее, чем распространяется вирус. Для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны необходима всеобщая вакцинация, заключил эксперт.

Ранее Тавадян заявил, что Россия уже преодолела плато по зараженности COVID-19. По его словам, текущую ситуацию можно оценить как позитивно-стабильную, в 68 регионах отмечается угасание скорости распространения коронавируса. На данный момент самый благоприятный показатель по угасанию пандемии наблюдается в Москве.

22 января заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что в России наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, однако небольшие подъемы все еще возможны. Она указала, что можно осторожно говорить о стабилизации ситуации, но говорить о победе над COVID-19 пока рано.